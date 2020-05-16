السعودية اليوم/ أمانة الجوف تضبط معملاً للمعجنات مخالفاً للاشتراطات الصحية



سكاكا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

ضبطت أمانة منطقة الجوف موقع مخالفاً أثناء مزاولته النشاط يفتقر للاشتراطات الصحية ، حيث دُوهم الموقع من قبل الفرق الرقابية وأتلف 3 أطنان من العجين الجاهز والمعد للتوزيع ، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها الأمانة ضمن

حملة غذاؤكم أمانة ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية في المحلات الغذائية كافة، لضمان سلامة الغذاء للمواطنين والمقيمين .

وأوضحت الأمانة بأنها ماضية في تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين حفاظا على صحة المستهلكين؛ ورفعاً لمستوى الوعي البيئي والصحي، داعية جميع الأخوة المواطنين والمقيمين إلى التواصل المباشر والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات صحية تمس المستهلك

في مجال صحة وسلامة الأغذية عن طريق مركز خدمة العملاء 940 ، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات.

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