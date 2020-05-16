أمطار كثيفة على الحرم المكي وسط تواجد بعض المُصلين (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 16 مايو 2020 03:14 صباحاً - ‏49 دقيقة مضت أخبار السعودية 313 زيارة

هطلت مساء أمس (الجمعة)، أمطار غزيرة على أجزاء من مكة المكرمة، شملت الحرم المكي والمناطق المُحيطة به.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار على الكعبة المُشرفة، وسط تواجد بعض المُصلين.

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بدورهم واصل رجال الأمن في العاصمة المقدسة، أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، رغم هطول الأمطار بغزارة.