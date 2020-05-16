السعودية | هطول أمطار على مكة المكرمة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:06 صباحًا, 16 مايو 2020 م المناطق - الرياض هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة ، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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