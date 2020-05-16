السعودية | خلية دعم الأزمات المؤقتة للجائحة بوزارة الدفاع تواصل اجتماعاتها لتطبيق الإجراءات الاحترازية

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تواصل خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة فيروس كورونا بوزارة الدفاع أعمالها برئاسة قائد الخلية اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي، بحضور أعضاء الخلية الذين يمثلون عدداً من الجهات المعنية بوزارة الدفاع.

واطلعت الخلية على التقارير والتطورات حول الفيروس، التي يتم استعراضها بشكل يومي لمتابعة الوضع العام والاطمئنان على الأوضاع الصحية بوزارة الدفاع مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في الوزارة .

وأكد قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة فيروس كورونا بوزارة الدفاع على حرص واهتمام ومتابعه ورعاية القيادة الحكيمة لكافة الإجراءات التي اتخذت لجائحة فيروس كورونا التي تدل على أن المواطن أولاً في كل شيء، مضيفاً أن وزارة الدفاع تؤدي دورها الريادي على أكمل وجه بتقديم كافة الجهود بدعم قطاعات الدولة لمكافحة هذه الجائحة من خدماتها الصحية والعسكرية بكل فخر واعتزاز لخدمة الوطن الغالي، حيث أن الوزارة لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة معالي وزير الصحة مشيراً إلى أن كافة القطاعات بوزارة الدفاع تقوم بجميع الاحترازات واتباع التعليمات لمكافحة جائحة فيروس كورونا وهم يأدون أعمالهم لأداء واجبهم المناط بهم .

وأوضح قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة فيروس كورونا بوزارة الدفاع أن الخلية تعمل مع كافة الجهات المعنية بالوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الصحيحة لتحقيق كافة الأهداف المنشودة التي وصلت إليها وزارة الدفاع بالسرعة والدقة المطلوبة.

وأشاد قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة فيروس كورونا بوزارة الدفاع بأبطالنا وجنودنا البواسل رجال القوات المسلحة المرابطين على الحدود وكافة القطاعات الأمنية بالدولة والكوادر الطبية الذين يقومون بواجبهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

يذكر أن اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامي وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي على متابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقيم باستمرار ما يتم من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس بينهم.