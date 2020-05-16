شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «المفحط» المتهور بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور محافظة الطائف القبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط في طريق الرميدة - سيسد، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأوضح المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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