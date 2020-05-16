اخبار السعوديه

دعم أبحاث كورونا بجامعة المجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أبحاث بجامعة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت جامعة المجمعة ضمن مبادرة المسار السريع لدعم أبحاث فيروس كورنا COVID 19 بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشروعي أبحاث في هذا المجال، وتم قبول المشروع الأول بعنوان «جهاز تنفس صناعي مزدوج»، الذي قدّمه الفريق البحثي برئاسة د. مازن القحطاني ومشاركة فريق العمل د. مساعد الزهراني ود. بدر الرشيدي ود. محمد أبو عامر.

كما قبل المشروع الثاني الذي شارك فيه مجموعة بحثية من عدة مؤسسات بحثية وجامعية، ومنهم د. وائل حمود الطريقي من قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة المجمعة، الذي سيكون ضمن فريق بحثي محلي بمشاركة أعضاء من جامعات سعودية، ويهدف لتطوير أداة للتشخيص المبكر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويُعدّ المشروعان إضافة لثلاثة مشروعات سبق أن وجّه مدير الجامعة بالبدء بها إضافة لتشكيل فرق بحثية تصنيعية لإنتاج خمسة منتجات طبية تسهم في الوقاية والعلاج لمرضى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعم أبحاث كورونا بجامعة المجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا