شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أبحاث كورونا بجامعة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل

قدمت جامعة المجمعة ضمن مبادرة المسار السريع لدعم أبحاث فيروس كورنا COVID 19 بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشروعي أبحاث في هذا المجال، وتم قبول المشروع الأول بعنوان «جهاز تنفس صناعي مزدوج»، الذي قدّمه الفريق البحثي برئاسة د. مازن القحطاني ومشاركة فريق العمل د. مساعد الزهراني ود. بدر الرشيدي ود. محمد أبو عامر.

كما قبل المشروع الثاني الذي شارك فيه مجموعة بحثية من عدة مؤسسات بحثية وجامعية، ومنهم د. وائل حمود الطريقي من قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة المجمعة، الذي سيكون ضمن فريق بحثي محلي بمشاركة أعضاء من جامعات سعودية، ويهدف لتطوير أداة للتشخيص المبكر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويُعدّ المشروعان إضافة لثلاثة مشروعات سبق أن وجّه مدير الجامعة بالبدء بها إضافة لتشكيل فرق بحثية تصنيعية لإنتاج خمسة منتجات طبية تسهم في الوقاية والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد.