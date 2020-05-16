شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أبحاث كورونا بجامعة المجمعة والان نبدء بالتفاصيل
كما قبل المشروع الثاني الذي شارك فيه مجموعة بحثية من عدة مؤسسات بحثية وجامعية، ومنهم د. وائل حمود الطريقي من قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة المجمعة، الذي سيكون ضمن فريق بحثي محلي بمشاركة أعضاء من جامعات سعودية، ويهدف لتطوير أداة للتشخيص المبكر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويُعدّ المشروعان إضافة لثلاثة مشروعات سبق أن وجّه مدير الجامعة بالبدء بها إضافة لتشكيل فرق بحثية تصنيعية لإنتاج خمسة منتجات طبية تسهم في الوقاية والعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد.
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