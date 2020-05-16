شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأزمات «عن بعد» في عسير والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت إمارة عسير البرنامج التدريبي عن «إدارة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي.

واستمر البرنامج الذي وجَّه بتنفيذه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وشارك فيه قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركون في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة ثلاثة أيام، بمعدل 3 ساعات تدريبية يوميًا.

وبيّن وكيل إمارة المنطقة المكلف محمد بن لبده أن البرنامج يأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة عسير، على حسن تعامل القياديين كافة في المنطقة، ومديري الجهات الحكومية، ومنسوبي الإمارة وهيئة تطوير المنطقة مع الأزمات والكوارث بأسلوب عملي، وتدريب مُكثَّف يقوم عليه معهد الإدارة العامة بخبرته في التنظيم الإداري، وحل المشكلات العملية في القطاعات الحكومية، مشيرًا إلى أن البرنامج عمِل على تنمية مهارات المتدربين في إدارة الأزمات، والتعرف على مفهومها، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبيق الخطط الإستراتيجية بمراحل إدارة التغيير وفق نماذج عالمية رائدة.