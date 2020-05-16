شكرا لقرائتكم خبر عن العيون الخيرية تودع 450 ألفا لـ 657 أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أودعت جمعية العيون الخيرية بمحافظة الأحساء، في حسابات المستفيدين مبلغ 450 ألف ريال استفاد منها عدد ٦٥٧ أسرة من أرامل ومطلقات وأيتام ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح الماضي سعي الجمعية للاهتمام بالمستفيدين من خلال برامجها المتعددة، مشيرًا إلى أن الجمعية تقدم المساعدات المتنوعة التي تأتي ضمن المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية خلال العام لدعم ومساعدة المستفيدين، حاثاً الجميع من رجال الأعمال والأهالي على مد يد العون بالمساهمة مادياً أو عينياً عبر قنوات الجمعية الرسمية لتحقيق أهدافها الخيّرة للمجتمع.