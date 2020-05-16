شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المعلمي: تعليق الصلاة في الحرمين يؤكد تعزيز الإسلام للحياة والان نبدء بالتفاصيل
واكد خلال مشاركته في اجتماع افتراضي رفيع المستوى نظمه الوفد الدائم لمملكة المغرب لدى الأمم المتحدة، حول دور مسؤولي المؤسسات الدينية لمختلف الشرائع في معالجة التحديات المتعددة لكوفيد ـ 19 أن الإيمان يساعد ملايين البشر على اجتياز هذا الوقت العصيب، ومن المهم إعطاء مسؤولي المؤسسات الدينية الأدوات التي يحتاجونها للمساعدة على تحقيق ذلك، وتشجيعهم على اتباع إرشادات خبراء الصحة العامة.
وجدد التأكيد على أن القرار كان صعبًا للغاية بالنسبة للكثير من المسلمين الذين كانوا يتطلعون إلى زيارة أقدس بقاع الأرض، مشيرًا إلى أن القرار حظي بتأييد هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وأيده العديد من الهيئات والمجالس المماثلة بجميع أنحاء العالم.
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