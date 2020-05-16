شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف 42 محكمة بالعمل في إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

كلّف المجلس الأعلى للقضاء 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا المستعجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني بتكليف 42 محكمة و67 قاضيًا منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية.

وبلغ عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل - خلال إجازة عيد الفطر المبارك - 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة الـمنورة، الدمام، جدة، أبها، بريدة، الباحة، حائل، الأحساء، عرعر، القريات، جازان، تبوك، نجران، سكاكا، الطائف، الخرج.

وتم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر، الخرج، الدوادمي، القنفذة، ينبع، الباحة، حفر الباطن، عرعر، القريات. وكلف المجلس أيضًا 15 محكمة تنفيذ في مناطق متعددة من المملكة لتنفيذ الأحكام، وشملت الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الـدمام، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، جازان، سكاكا، حائل، نجران، تبوك، أبها.

ونص التكليف على أن يكون العمل وفق قواعد العمل عن بُعد، ومن خلال محاكم محدودة، وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا في المملكة.