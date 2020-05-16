شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة مكثفة على مراكز المواد الغذائية والان نبدء بالتفاصيل
ونظمت 9065 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 23529 موقعًا، شملت المرافق الحكومية والشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.
وأوضح أمين منطقة نجران م. حمد عيبان أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية، ومحلات الفواكه والخضار؛ للتأكد من توفير مواد التعقيم في المرافق، والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية .
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