شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليونا.. دعما مجتمعيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي الدعم المجتمعي المقدم من فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية للمستفيدين بلغ 25.105.836 ريالا على مدى أربعين يومًا من 6 إبريل حتى 13 مايو، بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الاجتماعية.

وأضافت إن قيمة المساعدات النقدية بلغت 14.233.916 ريالا، وتم توزيع 455.977 وجبة، و86.697 سلة غذائية، فيما بلغ إجمالي قيمة الفواتير المدفوعة 7.759.027 ريالا، وتم إنفاق 445.062 ريالًا على الخدمات الصحية، ونحو 169.312 ريالًا على الخدمات التقنية، والخدمات التثقيفية نحو 25.770 ريالًا، وتم تقديم 11.096 خدمة تعليمية، فيما شارك بالتطوع 10.022 متطوعًا.

وذكرت الوزارة أن مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالشرقية، استقبل 33.758 رسالة عبر برنامج «واتس آب» و55 رسالة بريد إلكتروني، بالإضافة إلى 41.245 مكالمة هاتفية.