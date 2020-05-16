شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة مواصفات لخريجي جامعة جازان والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس جامعة جازان د. مرعي القحطاني وثيقة مواصفات خريج ومخرجات تعلم طلبة جامعة جازان.

وأوضحت وكيل الجامعة لشؤون الطالبات رئيسة فريق المشروع د. عائشة زكري أن فريق العمل المكلف بإنجاز الوثيقة استطلع رأي قرابة 2000 شخص يمثلون عدة شرائح من المجتمع، بمشاركة جهات في القطاعين الحكومي والخاص، والعسكري، والمستفيدين من طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتتضمن عددًا من مهارات المستقبل اللازمة لطلبة الجامعة المتوائمة مع خطط ورؤية الجامعة المستقبلية، والمتوافقة مع متغيرات سوق العمل ورؤية المملكة 2030.

وأكدت أن الوثيقة تركز على أهم مواصفات الخريج وفق المعايير الوطنية، وتعتني بتعزيز الشخصية الوطنية وتأصيل القيم الدينية والموروثات الثقافية، فضلًا عن أخلاقيات المهنة وخدمة المجتمع.