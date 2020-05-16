شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق «سلطانة» خلال منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ أمانة منطقة المدينة المنورة، العديد من المشاريع الخدمية، استغلالاً لأوقات منع التجول، ومنها تنفيذ أعمال مشروع تطوير طريق سلطانة ضمن خطتها الهادفة لتطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسة شمال المدينة المنورة.

وشهد طريق «سلطانة» أعمالاً تطويرية بطول 4.5 كلم وعرض 40 متراً وإعادة إنشاء الأرصفة لتكون موائمة للمشاة وبطريقة عصرية، إضافة لأعمال الكشط وإعادة السفلتة، وإعادة تأهيل الجزر الوسطية والإنارة الوظيفية والديكورية وأعمال الزراعة التجميلية.