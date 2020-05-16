شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير طريق «سلطانة» خلال منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
وشهد طريق «سلطانة» أعمالاً تطويرية بطول 4.5 كلم وعرض 40 متراً وإعادة إنشاء الأرصفة لتكون موائمة للمشاة وبطريقة عصرية، إضافة لأعمال الكشط وإعادة السفلتة، وإعادة تأهيل الجزر الوسطية والإنارة الوظيفية والديكورية وأعمال الزراعة التجميلية.
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