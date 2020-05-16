شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شؤون الحرمين: المملكة تحمل هم الأمة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار خلال لقائه أمس الأول، بحضور الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الدعوة بأفريقيا، وعدد من الباحثين من أعضاء اللجنة عبر المنصة الافتراضية، إلى اهتمام الحكومة الرشيدة -حفظها الله- بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتسخير كافة الإمكانات البشرية والتقنية والفنية لتقديم أرقى الخدمات وتسهيل العبادات لهم.
ووجّه د. السديس الباحثين بالاستقصاء في المواضيع التي تشملها الموسوعة لجني الأهداف المرجوّة منها؛ لتكون بوابة الباحثين عن تاريخ الإسلام في أفريقيا.
شارك في اللقاء 30 باحثًا من 20 دولة، وهم من كبار الدعاة والعلماء ومديري الجمعيات والمراكز الإسلامية في القارة الأفريقية للبحث في موسوعة تاريخ الإسلام في أفريقيا «جنوب الصحراء» وضمت عددًا من المحاور البحثية منذ الهجرة إلى الحبشة، والعوامل المؤثرة في انتشار الإسلام بأفريقيا.
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