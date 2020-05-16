شكرا لقرائتكم خبر عن الصلاة في القدس رغم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس مستمر؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، رغم مطالبة المصلين بالسماح لهم بالصلاة هناك.
وذكر المجلس أن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصًا على حياة المصلين.
وأوضح أن رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، إنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية يتحملها مجلس الأوقاف.
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