شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح أوضاع سكن العمالة بحائل والان نبدء بالتفاصيل

شدد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، على تطبيق اللوائح النظامية في أعداد العمالة داخل السكن، وتطبيق الاشتراطات الصحية الوقائية داخل السكن.

ودعا سموه خلال ترؤسه، أمس الأول، اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة أوضاع سكن العمالة مع أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، إلى التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات النظامية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وناقش سموه مع أعضاء اللجنة وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ، وأمين المنطقة م. إبراهيم أبو راس، ومدير شرطة المنطقة اللواء د. كتاب العتيبي، ومدير صحة حائل د. حمود الشمري، ومدير فرع وزارة التجارة بدر الصعيدي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية فريح العياد، أوضاع سكن العمالة العشوائية في بعض الأحياء السكنية وفي المحاجر الصحية، كما استعرض تقارير الجهات المختصة للأوضاع الحالية لسكن العمالة والمحاجر الصحية للعمال.