شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح أوضاع سكن العمالة بحائل والان نبدء بالتفاصيل
ودعا سموه خلال ترؤسه، أمس الأول، اجتماع اللجنة الرئيسية لمتابعة أوضاع سكن العمالة مع أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، إلى التأكد من سلامة تطبيق الإجراءات النظامية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
وناقش سموه مع أعضاء اللجنة وكيل إمارة منطقة حائل عادل آل الشيخ، وأمين المنطقة م. إبراهيم أبو راس، ومدير شرطة المنطقة اللواء د. كتاب العتيبي، ومدير صحة حائل د. حمود الشمري، ومدير فرع وزارة التجارة بدر الصعيدي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية فريح العياد، أوضاع سكن العمالة العشوائية في بعض الأحياء السكنية وفي المحاجر الصحية، كما استعرض تقارير الجهات المختصة للأوضاع الحالية لسكن العمالة والمحاجر الصحية للعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر تصحيح أوضاع سكن العمالة بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.