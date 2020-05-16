صورة وتعليق

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أقيمت في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أول صلاة قيام في أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله» على إقامة صلاة التراويح والتهجد في الحرمين الشريفين (واس).

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