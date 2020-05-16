شكرا لقرائتكم خبر عن دور وكالات الأنباء في جائحة كورونا على طاولة ملتقى «يونا» والان نبدء بالتفاصيل

يرعى وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» د. ماجد القصبي، اليوم السبت، الملتقى الافتراضي الأول للاتحاد، تحت عنوان «دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا»، وذلك بحضور أمين عام منظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. بندر حجار، ومديري وكالات الأنباء في دول منظمة التعاون الإسلامي والمندوبين الدائمين لدى المنظمة.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به وكالات الأنباء كمصدر موثوق للمعلومات، في نشر الوعي حول جائحة كورونا، ويتيح الفرصة لتبادل خبرات وكالات الأنباء وعرض تجاربها في نشر الوعي والمعرفة والمعلومة الصادقة، ودحض الأخبار المزيفة والشائعات، كما يهدف الملتقى للخروج بوثيقة إرشادية وتوصيات للاستفادة من هذه التجارب.

وسيطلق وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، خلال الملتقى، برنامج الأنشطة والتدريب السنوي الافتراضي، الذي يستفيد منه 2200 إعلامي من دول منظمة التعاون الإسلامي، إنفاذًا لقرار الجمعية العامة الذي أوصى بتنظيم حلقات عمل لمنسوبي الوكالات، تهدف إلى تدريبهم على أحدث التقنيات وممارسات العمل، وتعزيز الاتصالات بينهم.

ونوّه المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا» زايد سلطان عبدالله، بما يحظى به الاتحاد ومختلف برامجه ومشاريعه من رعاية كريمة ودعم دائم من حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله».

كما ثمّن رعاية وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد للملتقى وترؤسه جلسته الافتتاحية، وإطلاق أنشطته وبرامجه.