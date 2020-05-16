شكرا لقرائتكم خبر عن برنامجا العربية والإنجليزية يحصلان على «الاعتماد» والان نبدء بالتفاصيل

حصل برنامجا اللغة العربية واللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على الاعتماد الأكاديمي البرامجي الكامل وغير المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك باستيفائهما جميع معايير هيئة تقويم التعليم والتدريب ومتطلباتها.

وقالت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د. أميرة الجعفري إن السياسة التي انتهجتها إدارة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تقديم برامج نوعية وذات جودة عالية مع دعم لا محدود من ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء، ساهمت وشجعت على أن تحقق كليات الجامعة هذا التقدم والإنجاز الواحد تلو الآخر، يشهد لها بذلك محكمو البرامج من داخل المملكة وخارجها. وكلية الآداب وهي تحصد شهادات الاعتماد لبرنامجي اللغة العربية واللغة الانجليزية بعدما حققته قبل عام لبرنامجي الدراسات الإسلامية والتاريخ لهو دليل على نجاح هذه السياسة والمنهج وطريق لبناء الإنسان والمواطن المنتج والفعّال في خدمة دينه ووطنه.

كما صرح المشرف العام على عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي د. أحمد الكويتي بأن هذا الإنجاز ليس الأخير؛ إذ تتوقع الجامعة قريبًا «بإذن الله»، زيارة المراجعة النهائية لكل من برنامجي الوسائط المتعددة والتصميم الداخلي بكلية التصاميم وبرامج العلوم الإشعاعية والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب.