شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه الصيفية حاضرة على موائد الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

تتنوع موائد الإفطار بمنطقة الجوف بأصناف الفواكه الصيفية التي تتميز بها أرض الجوف والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية وتزين هذه الفواكه الموائد وأشهرها التوت والفراولة والخوخ والمشمش والعنب والبطيخ، حيث تحتضن المنطقة ما يقارب 10 ملايين شجرة.

وبحسب إحصائيات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، فإن المساحة الكليّة للمشروعات الزراعية في الجوف تقدر بنحو 300 ألف هكتار، تنتج العديد من المحاصيل الزراعية أبرزها العنب والحمضيات واللوزيات، فيما تؤكد مؤشرات الإنتاج إمكانية توفير جانب من احتياجات المملكة من إنتاج منطقة الجوف.

وتتزين موائد الإفطار بتمور الجوف وتجود بها مليون نخلة وفق إحصائيات «البيئة والمياه والزراعة»، ونتتج ما يزن 40 ألف طن من مختلف الأنواع، إلا أن «حلوة الجوف» الأشهر بين تمور المنطقة والأكثر رواجاً.

ويتصدر المشهد الغذائي «زيت الزيتون» أحد أهم مكونات الأطعمة، واقترن هذا المنتج المبارك بأرض الجوف التي تروي بمائها 17 مليون شجرة تنتج سنوياً ما يزيد على 10 آلاف طن من الزيت المتسم بجودته فضلاً عن فوائده الصحية وبات من المنتجات الوطنية المنافسة عالمياً.