شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج 4 فائزين بـ 55 ألف ريال في «المهرة» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمس الأول، آخر حلقات برنامج «المهرة» للنماذج القرآنية المتميزة، في موسمه الخامس، الذي تنظمه جمعية «خيركم»، لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، ويبث على أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة منذ غرة شهر رمضان المبارك.

نماذج بارزة

المسابقة التي تقام بهدف إبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة وتنظمها الجمعية، فاز فيها بالمركز الأول لهذا العام سعيد القحطاني، وحصل على مبلغ وقدره 25 ألف ريال، فيما حصد محمد ناظم المركز الثاني، وحصل على 15 ألف ريال، وذهبت 10 آلاف ريال للفائز بالمركز الثالث عبدالعزيز البواردي، فيما حصل صاحب المركز الرابع أنور الشرعبي على جائزة مالية وقدرها 5 آلاف ريال.

خدمة المسلمين

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية «خيركم» بجدة م. عبدالعزيز حنفي، أن إذاعة القرآن الكريم حملت على عاتقها نشر كتاب الله، وخدمة المسلمين في كل مكان، وهي الرسالة ذاتها التي حملتها هذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه-، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، شاكرا ومقدرا جهودهم في إنجاح المسابقة.

متابعة وإشادة

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من جهته، ذكر مدير عام جمعية خيركم د. عبدالله الغامدي، أن مسابقة «المهرة» القرآنية التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل، حظيت بمتابعة كبيرة وإشادات واسعة من مختلف دول العالم الإسلامي، وهنأ جميع المشاركين بالمسابقة كونهم كانوا بصحبة القرآن طيلة الشهر وتنافسوا خير منافسة.

صدى واسع

فيما أشاد مدير عام إذاعة القرآن الكريم خالد الرميح، بالمسابقة، التي لقيت على مدى السنوات الخمس، وهو عمر انطلاقتها، أصداء واسعة، مع تفاعل المستمعين في العالم الإسلامي بجمال أصوات المتسابقين فيها، آملا أن تستمر وتتوسع في السنوات القادمة.

نجاح كبير

يذكر أن برنامج المهرة الرمضاني حصد نجاحا كبيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية على مستوى المملكة، وكل عام تتحدث فقراته وتتنوع جوائزه لتحفيز الجميع على تلاوة وحفظ كتاب الله.