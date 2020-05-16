شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل
وقدّم النائب الأول لحاكم الإقليم شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على حسن تنفيذ البرنامج مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
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