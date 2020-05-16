شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السنغال التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم العشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في أقاليم جمهورية السنغال بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، حيث جرى توزيع 1000 سلة غذائية في مقر إذاعة البيان للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 1000 أسرة.

وقدّم النائب الأول لحاكم الإقليم شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على حسن تنفيذ البرنامج مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».