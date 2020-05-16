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توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة

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تواصل الملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية السنغال التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لليوم العشرين على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية في أقاليم جمهورية السنغال بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة السنغالية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، حيث جرى توزيع 1000 سلة غذائية في مقر إذاعة البيان للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 1000 أسرة.

وقدّم النائب الأول لحاكم الإقليم شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على حسن تنفيذ البرنامج مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار «كوفيد- 19».

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