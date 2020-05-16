شكرا لقرائتكم خبر عن 400 زيارة تفتيشية على سكن العمالة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير التفتيش بالمكتب محمد الزويد إن الحملات بلغت أكثر من 400 زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل الماضي لأماكن سكن العمالة الوافدة، وأنها ستستمر للتحقق من التزام المنشآت بالقرارات المنظمة التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها وفقًا للدليل الإرشادي لمكافحة مرض كورونا المستجد في مساكن العمال الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية».
وأوضح مدير مكتب العمل عمير الزهراني أن الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كافة مدينة الدمام، للتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
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