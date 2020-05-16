شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران.. تكثيف الرقابة على المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

تكثف بلدية الظهران حاليًا وتيرة أعمالها الرقابية على المطاعم للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من جهة أخرى، وضمن حملات التعقيم المستمرة للبلدية، تم تنفيذ حملات للتعقيم والتطهير على المجمعات التجارية التي تلقى تواجدًا كبيرًا من المواطنين خلال فترة السماح.

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