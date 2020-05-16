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شكرا لقرائتكم خبر عن نقل شجرة نادرة من مخطط سكني إلى موقع تشجير بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وقال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، إن الممارسات الإيجابية للمحافظة على الأشجار محل اهتمام وتقدير الوزارة وإشادة الوزير، ونتشرف في مد جسور التعاون للتكامل مع الجهات كافة؛ لدعم المبادرات لتحقيق الاستدامة البيئية.
وأضاف "المشيطي": "المواطن هو رجل البيئة الأول، وما نلمسه من أبناء هذا الوطن المهتمين بالبيئة، وبالمحافظة على الأشجار، والغطاء النباتي يدعو للفخر والتفاؤل، ويعزز الممارسات الإيجابية الصديقة للبيئة".
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