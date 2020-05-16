شكرا لقرائتكم خبر عن نقل شجرة نادرة من مخطط سكني إلى موقع تشجير بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

نقلت القوات الخاصة للأمن البيئي، أمس، شجرة معمرة من داخل مخطط سكني في الرياض إلى موقع تشجير، وذلك بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض وعدد من المتطوعين.

وقال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، منصور المشيطي، إن الممارسات الإيجابية للمحافظة على الأشجار محل اهتمام وتقدير الوزارة وإشادة الوزير، ونتشرف في مد جسور التعاون للتكامل مع الجهات كافة؛ لدعم المبادرات لتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف "المشيطي": "المواطن هو رجل البيئة الأول، وما نلمسه من أبناء هذا الوطن المهتمين بالبيئة، وبالمحافظة على الأشجار، والغطاء النباتي يدعو للفخر والتفاؤل، ويعزز الممارسات الإيجابية الصديقة للبيئة".