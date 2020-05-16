السعودية | 6 دقائق.. محطة الفضاء الدولية مرّت بسماء السعودية  

شكرا لقرائتكم 6 دقائق.. محطة الفضاء الدولية مرّت بسماء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الراصد الجوي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، مرور محطة الفضاء الدولية، مساء الجمعة، بمناطق متعددة بالسعودية، وذلك لمدة 6 دقائق.
وعبر حسابه الرسمي في تويتر، قال الزعاق: "سنشاهد الليلة مرور محطة الفضاء الدولية من مناطق متعددة من "السعودية ـ الكويت ـ سلطنة ـ عمان ـ العراق ـ الأردن ـ الإمارات".
إلى ذلك أضاف: "تستمر هذه العملية لمدة ست دقائق تقريبًا من الساعة 8:3 إلى 8:9 تقريبًا على شكل جرم سماوي يظهر من الجهة الجنوبية الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية، وتختلف الوجهة على حسب المكان".
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