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ضمن جهود مركز حي العسيلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وبالتعاون مع فريق ساهم التطوعي، بلغ عدد الوجبات الموزعة أكثر من ٣٠ ألف وجبة منذ أول يوم في رمضان وحتى يوم ٢٠ رمضان، بحي العسيلة والريان ومنطقة حراج المعيصم، فيما بلغ عدد المتطوعين ٢٢ متطوعاً بعدد ساعات تطوع تجاوزت 1500 ساعة تطوعية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن حملة "بِرّاً بمكة".
وفي تصريح لمدير مركز حي العسيلة حسن السويهري، أكد أن توزيع وجبات الإفطار تأتي ضمن حملة بِرّاً بمكة، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهي حملة إفطار مليون صائم بمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 01:36 AM
ضمن حملة "براً بمكة"أكثر من 30 ألف وجبة إفطار و1500 سلة غذائية وزعها مركز "العسيلة" بمكة
ضمن جهود مركز حي العسيلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وبالتعاون مع فريق ساهم التطوعي، بلغ عدد الوجبات الموزعة أكثر من ٣٠ ألف وجبة منذ أول يوم في رمضان وحتى يوم ٢٠ رمضان، بحي العسيلة والريان ومنطقة حراج المعيصم، فيما بلغ عدد المتطوعين ٢٢ متطوعاً بعدد ساعات تطوع تجاوزت 1500 ساعة تطوعية، حيث تأتي هذه الجهود ضمن حملة "بِرّاً بمكة".
وفي تصريح لمدير مركز حي العسيلة حسن السويهري، أكد أن توزيع وجبات الإفطار تأتي ضمن حملة بِرّاً بمكة، التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، وهي حملة إفطار مليون صائم بمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.
، أكثر من 30 ألف وجبة إفطار و1500 سلة غذائية وزعها مركز "العسيلة" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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