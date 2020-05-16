شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: " ما حد فاهم شي للآن ومستقبل الجائحة غير واضح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور فرحان بن مطلق العنزي استشاري طب الأسرة، أن بعض الأطباء يبثون الأمل أكثر من اللازم فيما يخص جائحة كورونا

وقال الطبيب العنزي: " قاعد اشوف مقاطع لناس لابسين يونيفورم طبي وماسك، والله مدري هم أطباء والا ممارسين صحيين من مهن أخرى، بعضهم يبثون الإحباط وبعضهم يبثون الأمل أكثر من اللازم " .

وأوضح أنه إلى الآن لا توجد معلومة أكيدة بشأن مستقبل الفيروس التاجي المستجد، قائلا: " اللي أحب أقوله للكل أنه محد فاهم شي للآن والأمور غير واضحة بالنسبة لمستقبل الجائحة " .