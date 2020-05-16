شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المسجـد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المسجـد الحرام، ويأتي ذلك وسط أجواء إيمانية مليئة بالدعوات أثناء تساقط الأمطار على رحاب بيت الله الحرام.

وأثار المشهد إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" مشهد مبكي مفرح .. اللهم احفظ بلادنا وأدم عليها نعمك.. إن شاء الله نرجع للحرم بعدما يرفع الله هذا البلاء عنا بإذنه تعالى.. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة ".

وكانت العاصمة المقدسة شهدت ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حيث تركزت غزارتها على الأحياء الغربية والشمالية منها، وشملت أحياء الشرائع، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الهطولات.