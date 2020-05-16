شكرا لمتابعة خبر عن البرق يٌضيء سماء مكة بعد هطول أمطار الخير في أجواء روحانية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على الشوقية بمكة المكرمة، حيث امتلأت الشوارع بمياه المطر مما تسببت في إعاقة الحركة.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية، على 10 مناطق بالمملكة، كما نبهت لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على مرتفعات " جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة» ومنطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد للأجزاء الغربية من مناطق الرياض، القصيم، حائل ".

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق " الشرقية، الرياض»، والأجزاء الشرقية لمنطقتي " مكة المكرمة والمدينة المنورة ".

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزءين الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.