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عدن - ياسمين التهامي - تسببت تغريدة ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي بضجة كبيرة في سلطنة عمان، في ظل جهود السلطنة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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تغريدة وافد تشعل ضجة عارمة في دولة خليجية بسبب كورونا

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وزعم وافد من الجنسية الآسيوية مع زوجته، بأن السلطات تسمح بتجمع الجاليات الأجنبية ، الأمر الذي اعتبره مغردون في السلطنة قد يزيد من تفشي فيروس كورنا المستجد.

وردًا على تلك الإشاعات، أكدت شرطة عمان ، الخميس، على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه جرى توقيف شخص من جنسية آسيوية بعد نشره إشاعة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة بأن الإشاعة تفيد بأن "السلطنة أتاحت التجمعات لمختلف الجاليات، ونشر مقاطع قديمة لتجمعات في أماكن مغلقة".

وأكدت شرطة سلطنة عمان أنه "جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه".

يذكر أن الادعاء العام العُماني، كان قد أعلن في وقت سابق من الإثنين الماضي،فرض عقوبة تصل للسجن 10 سنوات، على كل من يروج أو يثير النعرات أو الفتن التي تؤثر على نسيج المجتمع.





وأكد الادعاء العام، أن القانون "حازم في تجريم كل فعل يروج أو يثير النعرات أو الفتن التي تؤثر على هذا النسيج المتآلف، أو يثير شعور الكراهية بين سكان البلاد".

وتتخذ سلطنة عمان، إجراءات صارمة لمكافحة وباء كورونا المستجد، وهو ما خفف من حدة تفشي الوباء في السلطنة.