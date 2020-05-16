شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة تقتل والدها وهو يعلمها قيادة السيارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يكن أب أمريكي، بمدينة "تاربون سبرينجز" بولاية "فلوريدا" الأمريكية، يتوقع أن تكون نهاية حايته على يد ابنته، وهو يحسن إليها ويعلمها مهارة جديدة في حياتها.

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ففي تفاصيل الحادثة، لقى أمريكي مصرعه خلال تعليم ابنته المراهقة درسا لتعليم قيادة السيارة، بعدما ضغطت عن طريق الخطأ على دواسة الوقود وصدمت والدها.

خرج الأب من الشاحنة من أجل إرشاد ابنته أثناء محاولة ركنها في موقف للسيارات، لكنها، ارتبكت وضغطت على دواسة الوقود بالخطأ واندفعت بالسيارة للأمام بدلًا من الرجوع للخلف، لتصطدم بعد ذلك بوالدها ثم بشجرة؛ أثناء قيام والدها بتعليمها كيفية ركن شاحنته " البيك-أب " في أحد المتنزهات بالمدينة.