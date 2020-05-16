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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الخبير والعالم البريطاني،أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أوكسفورد، بشرى سارة حول علاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 المرتقب.



وقال أدريان هيل، وهو مشارك في قيادة جهود تطوير لقاح لمرض كورونا إن اللقاح الذي ينتظره العالم بشدة إذا ثبت نجاحه سيتم تسعيره بحيث يمكن الحصول عليه على أوسع نطاق ممكن، وسيجري تصنيعه على نطاق كبير لخفض التكلفة وزيادة المعروض.

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عاجل: أكبر خبير بريطاني يزف بشرى سارة بشأن اللقاح النهائي لفيروس كورونا

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وأضاف إن اللقاح لن يكون باهظ الثمن. سيكون لقاحا يعطى في جرعة واحدة. وسيتم تصنيعه لتوفيره عالميا...في العديد من المواقع المختلفة. كانت هذه خطتنا دائما.

وخلال مقابلة مع "رويترز" قال هيل، الذي يتعاون مركزه مع شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، إن ضمان توزيع اللقاح على نطاق واسع وخفض التكلفة كان أمرا أساسيا للمشروع منذ البداية.

الجدير بالذكر أن بيانات أولية من تجربة للقاح التجريبي على ستة قرود، كشفت أن بعضها طورت أجساما مضادة ضد الفيروس في غضون 14 يوما بعد إعطائها جرعة واحدة، فيما طورت جميعها الأجسام المضادة الواقية خلال 28 يوما.

وعندما تعرضت القردة لفيروس كورونا، بدا أن اللقاح يحول دون تلف الرئتين ويمنع الفيروس من الاستنساخ على الرغم من أنه لا يزال يتكاثر بشكل نشيط في الأنف.

ويعتبر فريق هيل، واحدا من عدد قليل من الفرق البحثية التي وصلت إلى هذه المرحلة، حيث بدأ فريقه تجارب مبكرة للقاح على البشر في أبريل/ نيسان.