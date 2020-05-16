شكرا لقرائتكم خبر عن إلى هذا الحد وصل سعر الصرف بعد نهب الانتقالي 10مليار ريال من البنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع الريال اليمني بشكل كبير العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن بعد تحذير البنك المركزي من توقف نشاطه وانهيار العملة الوطنية، جراء نهب مليشيات المجلس الانتقالي، التابع للإمارات، 10مليار من الاحتياطي النقدي. قد يهمك أيضًا: تغريدة وافد تشعل ضجة عارمة في دولة خليجية بسبب كورونا عاجل: أكبر خبير بريطاني يزف بشرى سارة بشأن اللقاح النهائي لفيروس كورونا مستشار بن زايد يغازل قطر ويطلق هذه الأوصاف على السعودية.. ويقول: الإخوان أقوى من الجميع لأول مرة.. ملك الأردن يكشف مفاجأة عن الملك سلمان عاجل : كورونا يطيح بأمير الرياض من منصبه وتعيين هذه الشخصية بديلا عنه (الأسماء) عــــاجل : وأخيرًا.. كورونا إلى زوال .. أشهر طبيب فرنسي يفجر مفاجأة سارة عن موعد انتهاء الوباء القاتل Advertisements فيما يلي، ينشر بويمن، أسعار الصرف، مساء أمس الجمعة، في كل من عدن وصنعاء: سعر الصرف في عدن شراء: الدولار الأمريكي:694 الريال السعودي: 182.5 بيع: الدولار الأمريكي: 697 الريال السعودي: 183.5 سعر الصرف في صنعاء

شراء: الدولار الأمريكي: 598 الريال السعودي: 157.8 بيع: الدولار الأمريكي: 600 الريال السعودي: 159.

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