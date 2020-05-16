شكرا لقرائتكم خبر عن هزائم وانهيارات جديدة في صفوف مليشيات الانتقالي في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتربت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، في معارك عنيفة تخوضها مع مليشيا المجلس الانتقالي التابع للإمارات.



وبحسب مصادر عسكرية، امس الجمعة، فإن الجيش سيطر على منطقة الإرسال، أقرب نقطة إلى مدينة زنجبار، واستعادت السيطرة مجددا على معسكر للإنتقالي في منطقة “الطرية” شمالي شرق زنجبار.

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فيما تراجعت قوات مليشيات الانتقالي من “وادي سلى” وأجزاء من “الشيخ سالم” شرقي زنجبار بعد هجمات مكثفة شنتها قوات الجيش.



وتمكنت قوات الجيش الوطني التابع للشرعية، من بسط سيطرتها على كامل منطقة الطرية، وأيضا على معسكر اللواء الثالث دعم وإسناد، إلى جانب السيطرة على معسكر حيدرة السيد ومعسكر الحزام الأمني.

وتسعى قوات الجيش الى بسط السيطرة على كامل محافظة أبين المحاذية للعاصمة المؤقتة عدن من جهة الشرق.طبقا للمصادر العسكرية.