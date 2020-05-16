شكرا لقرائتكم خبر عن يهز القلوب.. مشهد مؤلم من فلسطين لعائلة سرق المحتل منزلها (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي صورة موجعة من فلسطين المحتلة لعائلة فلسطينية فقدت منزلها.

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الصورة التي تم التقاطها من قرية إجزم جنوب حيفا المحتلة، تظهر عائلة فلسطينية تقف أمام منزلها بعد تهجيرهم وتسكين عائلة من الكيان المحتل في منزلهم.



ويظهر في الصورة أن العائلة مكونة من الام والأب القعيد وابنة شابة، تقف في الشارع وتنظر إلى المنزل الذي يقف خلفه زوج وزوجة محتلين وكأنهم صدقوا أنهم يمتلكون الأرض والمكان، فيما يتطلع الفلسطينيون لاستعادة منزلهم وارضهم، ويؤملون في ذلك، على المقاومة الفلسطينية وكل أحرار العالم المساندين لها.