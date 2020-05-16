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عدن - ياسمين التهامي - في لغة غير معهودة، ظهر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي ، في موقف المتودد إلى قطر، قائلا إنها "دولة شقيقة" تسير وفق سياسة الحرس القديم المفروض على الأمير الحالي.

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مستشار بن زايد يغازل قطر ويطلق هذه الأوصاف على السعودية.. ويقول: الإخوان أقوى من الجميع

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وقال في تصريحات للدستور المصرية، إن ” قطر كانت وستظل دولة شقية ومشاكسة ومحرضة وتستهدف السعودية ومصر والإمارات بشكل خاص”.

وأضاف: هكذا كانت وهكذا ستظل ولن يتغير نهجها قريبا رغم المقاطعة المستمر لأكثر من ثلاث سنوات.

وأشار مستشار بن زايد إلى أنه بالرغم من أن قطر تدفع غاليا ثمن هذا النهج التحريضي إلا أنها لن تتراجع عنه إلى أن ينتهي دور الحرس القديم الذي يقود سياساتها.

ونشرت صحيفة الدستور ، تصريحات لعبدالخالق قال فيها إن جماعة الإخوان المسلمين في عموم المنطقة العربية، تعيش في أضعف حالاتهم وتحت حصار لم تشهده هذه الجماعة في كل تاريخها الممتدة لنحو ثمانية عقود، لكن رغم أن تنظيم الإخوان محاصر أكثر من أي وقت آخر إلا أن فكر الإخوان لازال له حضور وجمهور ومستمر وقد يعود من جديد ومن الصعب اقتلاعه.

وعن الأمير محمد بن سلمان، قال إنه في السعودية يقود حاليا حركة إصلاحية جذرية وعميقة ويعمل على تأسيس سعودية جديدة متخففة من التشدد والغلو، مضيفا أن ما أنجزه خلال 3 سنوات فقط لم يستطيع أحدا إنجازه خلال الثلاثة عقود الماضية. حد تعبيره.