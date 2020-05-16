لأول مرة.. ملك الأردن يكشف مفاجأة عن الملك سلمان

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عدن - ياسمين التهامي - كشف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، مفاجأة للكثيرين عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال مقابلة مع صحيفة، "ديرشبيغل" الألمانية.

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وتحدث الملك الأردني عن المساعي الإسرائيلية الأخيرة بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى الكيان المحتل، قائلا: : "إذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية، في يوليو/تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".

وردًّا على سؤال عما إذا كان يشعر بالخذلان من أن الحرب على إيران الآن باتت أكثر أهمية لقادة الخليج من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، قال إن "الأردن واجه التحديات من قبل، لكن دعوني أكون منصفًا عندما طُرِحَت خطة حل الدولة الواحدة قبل ستة أو سبعة أشهر، رفضها أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكدّ وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية".

وبشأن أنباء تعليق معادة السلام مع "إسرائيل"، قال العاهل الأردني: لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًّا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط.

وهاجم الملك الأردني بعض القادة العرب والإسرائيليين، بالقول: "القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدًا من الفوضى والتطرف في المنطقة".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، أعلن قبل أيام أنه ستكون له ردة فعل إذا ما استمرت إسرائيل فيما وصفه بالضم غير الشرعي لأراضٍ من الضفة الغربية.