رابط التسجيل في بوابة المستقبل منظومة التعليم الموحد - نظام نور

أعلنت وزارة التعليم في السعودية، يوم السبت 16 مايو 2020، عن تفعيل رابط موقع بوابة المستقبل منظومة التعليم الموحدة؛ لجميع منسوبيها في المملكة؛ للاستفادة من خدمات منظومة التعليم الموحدة، للمدارس المتوسطة والثانوية فقط.

وذكرت التعليم أنه يمكن من خلال موقع بوابة المستقبل التحقق أولا من تسجيل المدرسة في البوابة، موضحة أنه على المستخدم اختيار اسم المحافظة، ثم تظهر له جميع المدارس التابعة لها المنضوية تحت البوابة الإلكترونية.

ولدى اختيار إدارة التعليم بمحافظة الخرج، يظهر لك الخيارات التالية تباعا: ثانوية الخرج، ثانوية الملك فهد، ثانوية الأمير ناصر بن عبد العزيز، ثانوية أم القرى، متوسطة أبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم، وكل مدارس المرحلة المتوسطة.

أما إدارة التعليم في محافظة الرس، فإنها تتضن، ثانوية قرطبة، متوسطة الخشيبي، متوسطة عمر بن عبد العزيز، متوسطة العباس، متوسطة الشيخ عبد العزيز ابن باز، طيبة، ثانوية الملك فيصل مقررات، الرس مقررات، أم القرى، وغيرها.

رابط بوابة المستقبل منظومة التعليم الموحدة

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وبخصوص إدارة تعليم محافظة الزلفي، فإنها تحتوي، مدرسة الملك خالد المتوسطة، المتوسطة الأولى، مكة، ابن عثيمين، الأولى لتحفيظ القرآن، المتوسطة الرابعة، أم المؤمنين خديجة، بدر، المتوسطة التاسعة والعاشرة والثانية والأولى والثالثة.

وأوضحت أن إدارة تعليم محافظة العلا، تتضمن في بوابة المستقبل، مدرسة الوليد بن عبد الملك الثانوية، الملك خالد المتوسطة، الإمام علي بن أي طالب، الصديق الثانوية، الملك عبد العزيز الثانوية، الثالثة والثانية والرابعة المتوسطة بالعلا.

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وأضافت أن إدارة تعليم محافظة القريات، تتضمن في بوابة المستقبل، ثانوية دار الأرقم، غطي، الأمير بدر بن عبد العزيز، الملك عبد العزيز، الملك عبدالله، الحديثة، الإمام الغزالي، الخندق، الإمام الترمذي، مصعب بن عمير، حسان بن ثابت المتوسطة.