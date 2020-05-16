إدارة سجن المدينة المنورة تعقد أولى جلسات المحاكمة عن بُعد

شهدت إدارة سجن المدينة المنورة أمس الخميس، أولى جلسات المحاكمة عن بُعد وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة بالمحكمة الجزائية بالمنطقة.

وتمكن عدد من النزلاء من التواصل مع الجهات القضائية عبر دوائر تليفزيونية تتيح التواصل المباشر بين السجناء والقضاة عبر 5 كبائن للمحاكمات الفردية وكابينتين للمحاكمات الجماعية التي تم تجهيزها لتفعيل هذه الخدمة.

ويعمل النظام على ربط الموقوفين إلكترونيًّا عبر دوائر تليفزيونية مغلقة؛ بهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بُعد بيسر ومرونة؛ بحيث يكفل للنزلاء كافة الحقوق الشرعية والنظامية دون نقلهم إلى المحكمة وما يترتب عليه من إجراءات.

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