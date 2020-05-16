أمير «جازان» يوجّه بإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر

وجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الجمعة، بمواصلة العمل لمنسوبي المنطقة والمحافظات والمراكز، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أولًا بأول.

وأكد أمير المنطقة، الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأهالي المنطقة وكب المحافظات، وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا المستجد».

وشدد أمير المنطقة على تطهير وتعقيم المراكز التجارية والأسواق وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها المواطنون والمقيمون، وتكثيف التواجد الأمني والمروري خلال فترة السماح بالتجول الجزئي.

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في السياق ذاته، أشاد أمير المنطقة بتعاون المواطنين والمقيمين بتطبيق قرار منع التجول، منوهًا بدور كل الجهات الأمنية في رصد المخالفين للقرار، وتطبيق الإجراءات النظامية مع بداية المنع الكلي.

ولفت أمير المنطقة إلى أهمية تهيئة كب الخدمات والمواقع الخدمية، وتوفير السلع والمواد الغذائية، ومراقبة منافذ البيع مع قرب حلول عيد الفطر المبارك؛ حاثًا الجهات ذات العلاقة من أمانة جازان وإدارة الدفاع المدني وإدارة النقل بالمتابعة الدائمة؛ نظرًا لما تشهده المنطقة من أمطار الخير والبركة هذه الأيام.

وأكد توعية المواطنين بأهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والعمل على سرعة رفع آثارها من الطرقات والمناطق الجبلية.

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