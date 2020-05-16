أمانة عسير الثالث على مستوى المملكة في مؤشرات الإنجاز البلدي

تلقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي التهنئة من أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بمناسبة حصول أمانة المنطقة على المركز الثالث على مستوى أمانات المملكة وفق تقرير الأداء في الربع الأول 2020 م، و ذلك حسب مؤشرات وتقارير الإنجاز البلدي. من جهته أعرب الدكتور وليد الحميدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لكافة الأعمال الخدمية بالمنطقة. مؤكداً بأن هذا النجاح جاء بفضل دعم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومتابعته لرفع مستوى الخدمات في المنطقة لتسهم بشكل مباشر في الرقي بخدمة دوت الخليج والمواطن.
وقدم الحميدي ايضا شكره لكافة منسوبي و منسوبات أمانة منطقة عسير و كافة بلدياتها على الجهود التي يبذلونها معتبرا هذا الإنجاز حافزا لتحقيق المزيد من النجاحات.
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