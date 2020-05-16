السعودية اليوم / تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا 75 ألف شخص



أديس أبابا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

تجاوز عدد المصابين بفيروس

وبحسب معطيات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، جرى تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة في عموم القارة، في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 75 ألفا و530

فيما ارتفع عدد الوفيات في القارة جراء كورونا إلى ألفين و559 والمتعافين إلى 27 ألفا و227 شخصا.

وحلت جنوب إفريقيا ومصر والمغرب والجزائر وغانا ونيجيريا والكاميرون في صدارة دول القارة من حيث عدد الإصابات.

// انتهى//

02:00ت م

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أديس أبابا 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واستجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا 75 ألف شخص.وبحسب معطيات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، جرى تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة في عموم القارة، في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 75 ألفا و530فيما ارتفع عدد الوفيات في القارة جراء كورونا إلى ألفين و559 والمتعافين إلى 27 ألفا و227 شخصا.وحلت جنوب إفريقيا ومصر والمغرب والجزائر وغانا ونيجيريا والكاميرون في صدارة دول القارة من حيث عدد الإصابات.// انتهى//02:00ت م0211

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