السعودية اليوم / رجال الأمن بالعاصمة المقدسة يواصلون جهودهم رغم غزارة الأمطار



مكة المكرمة 22 رمضان 1441هـ الموافق 15 مايو 2020م واس

واصل رجال الأمن في العاصمة المقدسة أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية .

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

01:42ت م

0208



مكة المكرمة 22 رمضان 1441هـ الموافق 15 مايو 2020م واسواصل رجال الأمن في العاصمة المقدسة أداء عملهم في تطبيق تعليمات منع التجول وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية .ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها مساء اليوم في طرقات وميادين العاصمة المقدسة بعد هطول الأمطار التواجد الكثيف لرجال الأمن على الرغم من غزارة الأمطار والتزام المواطنين والمقيمين بتعليمات قرار منع التجول والبقاء في بيوتهم .// انتهى //01:42ت م0208

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