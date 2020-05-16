السعودية اليوم/ أسواق محافظة بيش التموينية تشهد وفرة بالمواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية



بيش 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

تشهد أسواق محافظة بيش بمنطقة جازان التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الاستهلاكية ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

وتكثف أمانة منطقة جازان وفرع وزارة التجارة بالمنطقة وفرع الغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات العلاقة من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات و تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحلات.

// انتهى //

01:40ت م

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بيش 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 م واستشهد أسواق محافظة بيش بمنطقة جازان التموينية وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الاستهلاكية ومراقبة مشددة من الجهات المختصة على الأسعار.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" توافر السلع في عدد من أسواق "السوبر ماركت" والتموينات الغذائية ومحلات بيع الخضار ليتمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية أثناء فترة تطبيق قرار منع الخروج والدخول من وإلى المحافظة عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتكثف أمانة منطقة جازان وفرع وزارة التجارة بالمنطقة وفرع الغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات العلاقة من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق والسوبر ماركت ومحلات بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات و تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحلات.// انتهى //01:40ت م0207

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