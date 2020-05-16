السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يهنىء طلبة جامعة جازان الناجحين والخريجين



جيزان ٢٢ رمضان 144‪1هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٠م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، طلاب وطالبات جامعة جازان الناجحين والخريجين لهذا العام.

وقال سموه في تصريح بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني: "نعتز بطلبة جامعة جازان الذين عكسوا الصورة المشرفة لأبناء الوطن بعطائهم وحرصهم على التعلم والتزود بالعلوم والمهارات رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة

ونوه سمو أمير منطقة جازان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد الأمير محمد بن ناصر ، أن جامعة جازان واكبت بإدارتها وأساتذتها وطلبتها التحول السريع للتعليم عن بُعد، بعد تعليق الدراسة حفاظا على الصحة العامة، موجهاً سموه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لمتابعته ودعمه قطاع التعليم ولمعالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لجهوده في الرقي بالجامعة ولأعضاء هيئة التدريس وللطلبة، ولأولياء أمورهم الذين كانوا سندا وعونا لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.

يذكر أن أكثر من 45 ألف طالب وطالبة أدوا اختباراتهم إلكترونيا، وبلغ إجمالي الاختبارات الإلكترونية أكثر من 223 ألف اختبار، وتخرج من الجامعة هذا العام 9600 خريج وخريجة في مختلف التخصصات.

//انتهى//

01:39ت م

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جيزان ٢٢ رمضان 144‪1هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٠م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، طلاب وطالبات جامعة جازان الناجحين والخريجين لهذا العام.وقال سموه في تصريح بمناسبة انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني: "نعتز بطلبة جامعة جازان الذين عكسوا الصورة المشرفة لأبناء الوطن بعطائهم وحرصهم على التعلم والتزود بالعلوم والمهارات رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا " .ونوه سمو أمير منطقة جازان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات ليشاركوا في مسيرة العمل والبناء الوطني، مبيناً أن جامعة جازان أسهمت وعلى مدى 15 عاما بفاعلية في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان.وأكد الأمير محمد بن ناصر ، أن جامعة جازان واكبت بإدارتها وأساتذتها وطلبتها التحول السريع للتعليم عن بُعد، بعد تعليق الدراسة حفاظا على الصحة العامة، موجهاً سموه شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لمتابعته ودعمه قطاع التعليم ولمعالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني لجهوده في الرقي بالجامعة ولأعضاء هيئة التدريس وللطلبة، ولأولياء أمورهم الذين كانوا سندا وعونا لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية.يذكر أن أكثر من 45 ألف طالب وطالبة أدوا اختباراتهم إلكترونيا، وبلغ إجمالي الاختبارات الإلكترونية أكثر من 223 ألف اختبار، وتخرج من الجامعة هذا العام 9600 خريج وخريجة في مختلف التخصصات.//انتهى//01:39ت م0206

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