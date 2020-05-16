السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يوجه بإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين وتوفير الخدمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك



جيزان ٢٢ رمضان 144‪1هـ الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٠م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمواصلة العمل لمنسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز ممن يتطلب العمل تواجدهم من وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين في أسرع وقت ممكن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأهالي المنطقة وجميع المحافظات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال مواصلة فرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، العمل على تطهير وتعقيم المراكز التجارية والأسواق وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها المواطنين والمقيمين وتكثيف التواجد الأمني والمروري خلال فترة السماح بالتجول الجزئي، مشيدًا سموه بتعاون الجميع من المواطنين والمقيمين بتطبيق قرار منع التجول منوهًا بدور الجهات الأمنية في رصد المخالفين للقرار وتطبيق الإجراءات النظامية مع بداية المنع الكلي .

وشدد سمو أمير منطقة جازان وبمتابعة سمو نائبه على تهيئة الخدمات والمواقع الخدمية وتوفير السلع والمواد الغذائية ومراقبة منافذ البيع مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، حاثاً سموه الجهات ذات العلاقة من أمانة جازان وإدارة الدفاع المدني وإدارة النقل بالمتابعة الدائمة نظراً لما تشهده المنطقة من أمطار وتقلبات جوية , والتوعية بأهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والعمل على سرعة رفع آثار الأمطار من الطرقات والمناطق الجبلية ، سائلا -المولى عزوجل- أن يحفظ على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة ، وأن يرفع هذه الجائحة عن الجميع.

// انتهى//

01:19ت م

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