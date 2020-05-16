السعودية اليوم / أمانة عسير تطلق مبادرة "حياتنا أمانة"



أبها 22 رمضان 1441هـ الموافق 15 مايو 2020 م واس

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ،اليوم، أعمال مبادرة " حياتنا أمانة" بمدينة أبها ضمن مبادرات "نشامى عسير" التي دشنها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وأوضح الحميدي ، أن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه سمو أمير المنطقة بهدف الحد من انتشار

وأشار إلى أن خطة المبادرة تستهدف الأسواق التجارية كأولية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك ، حيث قسمت عملية تنفيذ المبادرة إلى عدة مراحل حسب أعداد المتطوعين .

// انتهى //

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أبها 22 رمضان 1441هـ الموافق 15 مايو 2020 م واسدشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ،اليوم، أعمال مبادرة " حياتنا أمانة" بمدينة أبها ضمن مبادرات "نشامى عسير" التي دشنها مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.وأوضح الحميدي ، أن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه سمو أمير المنطقة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال التكامل مع مشروع " نشامى عسير " في التطوع البلدي من خلال إتاحة الفرصة للأهالي الراغبين في التطوع للإسهام في تنظيم المتسوقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع وضمان مجتمع حيوي وفق التوصيات الاحترازية و الإجراءات الوقائية .وأشار إلى أن خطة المبادرة تستهدف الأسواق التجارية كأولية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك ، حيث قسمت عملية تنفيذ المبادرة إلى عدة مراحل حسب أعداد المتطوعين .// انتهى //01:03ت م0197

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