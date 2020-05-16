السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة تيماء وعدد من مراكز منطقة تبوك



تبوك 22 رمضان 1441 هـ الموافق 15 مايو 2020 واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة تيماء بمنطقة تبوك شملت مراكز الكتيب ومديسيس وعرداة والحزم والجهراء وضواحيه السنانيات ،وأم روس ، والمنقا ، والدفاقيات ، وأم عريض ، وخب اللبن ، والجلعب، وأبا المغير، وحزابا ، ونواحات، وبقرات، والنثلة، والفحيثاء، قاع ابن فرحان، وجبل ضبع، والضحاكية ، والمعيزيلة وشعيب مديسيس ، وأبو مشاش، وجبل ضبيعات ، وأم جثيانة ، وسويقة، وغرمول الذيب، وجريدا، وبياضة جريدا، وأبرق جمعان ، طريق عورة المعظم ، وخرب، والمبدنة، ومجحودة، أم رجوم ، والشقيق، والأمغر، وزرايب، والوثرة ، والدرع آحامر ، والشاهين، وأفخاذ.

كما هطلت أمطار على عدد من المراكز التابعة لمنطقة تبوك شملت، القليبة والمعظم وفجر وبجدة والبديعة الظلفة، وحالة عمار، والعنيق، والبديع، وضواحيها خب شعيلان، وأبو بعيثران، وادي حاكه ووادي أبو طرفاه ووادي عش ووادي خدعة، والغمار وأبو خشيپات،وغدير الحصان، وسطوح بركانة والمضبعة، ومحطة المخيلیل، ووادي ركك ومسيل مليح، وأبو البيبان وقرية بجدة وثليثة ومحفار، والبدع ورشدان وأتانة والرمضة والعنبة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

01:00ت م

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